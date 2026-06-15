Nathan Ake'ye Fenerbahçe onayı!

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna katmak istediği stoper Nathan Ake ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
AYRILIĞA ONAY VERDİLER
Sarı-lacivertliler, Nathan Ake için Manchester City ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Ake'nin ayrılığına onay verdi.
Fenerbahçe, stoper adayları arasından tercihini yapıp resmi girişimde bulunacak.
INTER DE İLGİLENİYOR
31 yaşındaki stoper Nathan Ake ile İtalya'dan Inter de ilgileniyor.
32 MAÇTA OYNADI
Nathan Ake, geride kalan sezonda Manchester City'de 32 maçta süre bulmuştu.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nathan Ake'nin, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor
AYRILIĞA ONAY VERDİLER
Sarı-lacivertliler, Nathan Ake için Manchester City ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Ake'nin ayrılığına onay verdi.
Fenerbahçe, stoper adayları arasından tercihini yapıp resmi girişimde bulunacak.
INTER DE İLGİLENİYOR
31 yaşındaki stoper Nathan Ake ile İtalya'dan Inter de ilgileniyor.
32 MAÇTA OYNADI
Nathan Ake, geride kalan sezonda Manchester City'de 32 maçta süre bulmuştu.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nathan Ake'nin, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor