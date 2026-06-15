15 Haziran
İspanya-Cape Verde
0-0
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
0-2
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
0-466'
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
1-061'

Nathan Ake'ye Fenerbahçe onayı!

Fenerbahçe, Nathan Ake için Manchester City ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Ake'nin ayrılığına onay verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 21:07
Haber: Trtspor
Nathan Ake'ye Fenerbahçe onayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna katmak istediği stoper Nathan Ake ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

AYRILIĞA ONAY VERDİLER

Sarı-lacivertliler, Nathan Ake için Manchester City ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Ake'nin ayrılığına onay verdi.

Fenerbahçe, stoper adayları arasından tercihini yapıp resmi girişimde bulunacak.

INTER DE İLGİLENİYOR

31 yaşındaki stoper Nathan Ake ile İtalya'dan Inter de ilgileniyor.

32 MAÇTA OYNADI

Nathan Ake, geride kalan sezonda Manchester City'de 32 maçta süre bulmuştu.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nathan Ake'nin, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.