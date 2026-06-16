LGS Açıklandı mı? 2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Şu an itibarıyla 2026 LGS sonuçları açıklanmadı. Öğrenciler sonuçlarını MEB tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda öğrenebilecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl sınav takvimi kapsamında LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi önceden duyuruyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve gerekli bilgilerle sonuç ekranından puanlarını görüntüleyebilecek.

Adaylar, sonuç belgelerini elektronik ortamda erişime açılan sistem üzerinden öğrenebilecek.

LGS sonuçları nereden öğrenilecek?

LGS sonuçları açıklandığında öğrenciler:

MEB'in resmi internet sitesi üzerinden

Sonuç sorgulama ekranından

E-Okul sistemi aracılığıyla

sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih süreci ne zaman başlayacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih dönemi başlayacak. Öğrenciler elde ettikleri puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Tercih ve yerleştirme takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Öğrenciler sonuçları bekliyor

Sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler, tahmini puan hesaplamaları yapmaya devam ediyor. Ancak kesin sonuçlar yalnızca MEB tarafından açıklanan resmi verilerle netlik kazanacak.

Sonuç: LGS Açıklandı mı?

Hayır, 2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak resmi sonuç tarihini bekliyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, MEB'in resmi sistemleri üzerinden puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.