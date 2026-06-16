Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İran halkı milli takım için kenetlendi!

Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Yeni Zelanda ile karşılaşan İran Milli Takımı'na destek için binlerce taraftar Tahran'daki meydanları ve dev ekranların kurulduğu alanları doldurdu.

calendar 16 Haziran 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
İran halkı milli takım için kenetlendi!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki büyük mekanlara ve kafelere akın etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ellerinde İran bayraklarıyla dev ekranların kurulduğu alanlara gelen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan İranlı taraftarlar, maç tahminlerini ve dileklerini dile getirdi.

Milli takımı desteklemek için alana geldiğini söyleyen İranlı taraftar İrec Kurbannejad, İran'ın maçı 2 golle kazanacağını ve nihayetinde grup aşamasından bir üst tura çıkacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşa ve dün varılan mutabakata ilişkin ise Kurbannejad, "Ülkemizde savaş şartları hakim ancak Allah'a tevekkül ediyoruz. Yapılan anlaşmanın halkımızı memnun etmesini umuyoruz." dedi.

"İNŞALLAH SAVAŞ ŞARTLARINDAN SONRA ÜLKEMİZE BİR SEVİNÇ YAŞATIRLAR"

Maç öncesinde duygularını paylaşan Behare Tenfi isimli bir başka taraftar ise İran'ın galibiyeti için dua ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün milli takımımıza destek olmak için geldik. İnşallah bunca zorluk ve savaş şartlarından sonra ülkemize bir sevinç yaşatırlar. Uzun zamandır sıkıntı çeken halkımızın gönlünü ferahlatır, yüzünü güldürürler. İnşallah İran'ın galibiyetiyle tüm halkımız mutlu olur ve yaşadıkları üzüntülerin, acıların bir kısmı olsun hafifler."

MİLLİ TAKIMIN ELDE EDECEĞİ GALİBİYET YAŞANAN ACILARI TAMAMEN TELAFİ EDEMEZ

Taraftarlardan Hüseyin Cahidi ise Yeni Zelanda'nın İran için görece kolay bir rakip olduğunu belirterek, "Bence bu, İran'ın Dünya Kupası'nda denk gelebileceği en kolay gruplardan biri oldu. İran'ın maçı bir gol farkla kazanabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İran'ın Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Cahidi, buna rağmen savaşın yol açtığı acıların kolay kolay unutulamayacağını vurgulayarak, "Yaşananların bıraktığı üzüntü uzun süre insanların yüreğinde kalacak. Milli takımın elde edeceği bir galibiyetin de bunu tamamen telafi edebileceğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.

İranlı taraftarlar 2-2'lik beraberliğe rağmen milli takımdan umutlu

Karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulunan İranlı taraftar Said Ustuvar ise milli takımın ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.

Ustuvar, "Oyunu çok beğendim. Maçı kazanmak isterdik ancak maalesef berabere bitti. İnşallah sonraki maçları kesinlikle kazanırız. Belçika ile berabere kalacağımızı hesaplamıştık, böylece bu gruptan bir üst tura çıkarız." ifadelerini kullandı.

Ustuvar, İran'ın kalan maçlarını da "Kitap Bahçesi"nde izleyeceğini ve olası galibiyetleri diğer taraftarlarla birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Karşılaşmayı takip eden Nazenin Zehra Garib de oyunun sonucundan bağımsız olarak İran Milli Takımı'nı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

2-2'lik skora da razı olduklarını dile getiren Garib, "Kesinlikle bir sonraki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Milli takımımızın tüm maçlarını takip ediyoruz ve her zaman takımımızın arkasındayız." dedi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Messi ve Ronaldo tarihe geçiyor!
Messi ve Ronaldo tarihe geçiyor!
Tunus
Tunus'ta Herve Renard dönemi
İran halkı milli takım için kenetlendi!
İran halkı milli takım için kenetlendi!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda gözler devlerde!
FIFA
FIFA'dan Muslera başvurusuna ret!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön