İran halkı milli takım için kenetlendi!
Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Yeni Zelanda ile karşılaşan İran Milli Takımı'na destek için binlerce taraftar Tahran'daki meydanları ve dev ekranların kurulduğu alanları doldurdu.
Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, Tahran'daki "Kitap Bahçesi" olarak bilinen mekanda kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak müsabakayı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.
Karşılaşma öncesinde AA muhabirine konuşan İranlı taraftarlar, maç tahminlerini ve dileklerini dile getirdi.
Milli takımı desteklemek için alana geldiğini söyleyen İranlı taraftar İrec Kurbannejad, İran'ın maçı 2 golle kazanacağını ve nihayetinde grup aşamasından bir üst tura çıkacağını söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşa ve dün varılan mutabakata ilişkin ise Kurbannejad, "Ülkemizde savaş şartları hakim ancak Allah'a tevekkül ediyoruz. Yapılan anlaşmanın halkımızı memnun etmesini umuyoruz." dedi.
"İNŞALLAH SAVAŞ ŞARTLARINDAN SONRA ÜLKEMİZE BİR SEVİNÇ YAŞATIRLAR"
Maç öncesinde duygularını paylaşan Behare Tenfi isimli bir başka taraftar ise İran'ın galibiyeti için dua ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün milli takımımıza destek olmak için geldik. İnşallah bunca zorluk ve savaş şartlarından sonra ülkemize bir sevinç yaşatırlar. Uzun zamandır sıkıntı çeken halkımızın gönlünü ferahlatır, yüzünü güldürürler. İnşallah İran'ın galibiyetiyle tüm halkımız mutlu olur ve yaşadıkları üzüntülerin, acıların bir kısmı olsun hafifler."
MİLLİ TAKIMIN ELDE EDECEĞİ GALİBİYET YAŞANAN ACILARI TAMAMEN TELAFİ EDEMEZ
Taraftarlardan Hüseyin Cahidi ise Yeni Zelanda'nın İran için görece kolay bir rakip olduğunu belirterek, "Bence bu, İran'ın Dünya Kupası'nda denk gelebileceği en kolay gruplardan biri oldu. İran'ın maçı bir gol farkla kazanabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.
İran'ın Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Cahidi, buna rağmen savaşın yol açtığı acıların kolay kolay unutulamayacağını vurgulayarak, "Yaşananların bıraktığı üzüntü uzun süre insanların yüreğinde kalacak. Milli takımın elde edeceği bir galibiyetin de bunu tamamen telafi edebileceğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.
İranlı taraftarlar 2-2'lik beraberliğe rağmen milli takımdan umutlu
Karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulunan İranlı taraftar Said Ustuvar ise milli takımın ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.
Ustuvar, "Oyunu çok beğendim. Maçı kazanmak isterdik ancak maalesef berabere bitti. İnşallah sonraki maçları kesinlikle kazanırız. Belçika ile berabere kalacağımızı hesaplamıştık, böylece bu gruptan bir üst tura çıkarız." ifadelerini kullandı.
Ustuvar, İran'ın kalan maçlarını da "Kitap Bahçesi"nde izleyeceğini ve olası galibiyetleri diğer taraftarlarla birlikte kutlayacaklarını söyledi.
Karşılaşmayı takip eden Nazenin Zehra Garib de oyunun sonucundan bağımsız olarak İran Milli Takımı'nı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
2-2'lik skora da razı olduklarını dile getiren Garib, "Kesinlikle bir sonraki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Milli takımımızın tüm maçlarını takip ediyoruz ve her zaman takımımızın arkasındayız." dedi.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0