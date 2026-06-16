Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Su molasından milyonlarca dolar gelir!

2026 Dünya Kupası'yla birlikte hayatımıza giren ve futbolu 4'e bölen su molaları, TV'ler için de büyük bir reklam kaynağı oldu. İşte bir TV kanalının su molasından kazandığı para...

calendar 16 Haziran 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 14:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Su molasından milyonlarca dolar gelir!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda 'su molası' adı altında futbol 4'e bölündü. Herkes bunun gerçek bir 'su molası' olmadığını biliyor. Aslında futbol da basketbol, Amerikan futbolu, buz hokeyi vb. Amerikan sporları gibi 4 çeyreğe bölündü. Devre değil ama çeyrek aralarına da 3 dakikalık reklam izni geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Wall Street Journal, ABD'nin yayıncısı Fox'un bu su molaları sırasında 30 saniyelik reklam alanlarını ilk tur maçları için yaklaşık 200.000 dolar, ABD Milli Takımı'nın oynadığı maçlar içinse yaklaşık 750.000 dolara sattığını bildirdi. Bu rakamlara bakıldığında, Fox'un sadece su molası reklamlarından ne kadar kazanacağını tahmin etmek oldukça kolay.

Bildirilen aralığın alt sınırının ilk maçlar için olduğunu göz önünde bulundurursak, Fox'un 30 saniyelik bir reklam spotu için ortalama 300.000 dolarlık bir fiyat uyguladığını ihtiyatlı bir şekilde söyleyebiliriz. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında, kanalın bu aralığın üst sınırına yakın, hatta muhtemelen daha yüksek fiyatlar talep etmesi beklenebilir.

Her su molası üç dakika sürüyor ve FIFA'nın reklam kurallarına göre dört adet 30 saniyelik reklam yayınlanabilir. FIFA her molanın başlangıcında 20 saniye, bitiminde ise 30 saniye reklam verilmemesini zorunlu kıldı ancak takipçisi olmadı. FIFA, ihlallere rağmen kanalları cezalandırmayacağını açıkladı.



Her su molasında dört reklam için yer olduğundan, bu, maç başına sekiz reklam yeri anlamına gelir. 104 Dünya Kupası maçı boyunca, bu Fox'un satabileceği 832 potansiyel maç içi reklam anlamına gelir. Reklam başına 300.000 dolarlık ihtiyatlı tahminimiz, Fox için sadece su molaları sırasında satılan reklamlardan 249,6 milyon dolar gelir getirecektir. Bu ortalama 400.000 dolara çıkarsa, Fox'un toplam geliri 332,8 milyon dolara yükselir.

104 maçın yayın hakkı için 485 milyon dolar ödeyen Fox, sadece su molası reklamlarından bile bu paranın önemli bir kısmını çıkardı.

Buna maç önü, devre arası, maç sonu reklamlarını da dahil edersek yayın geliri için ödenen paranın çok çok üstünde bir gelirin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil...

 Reklam 
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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