Su molasından milyonlarca dolar gelir!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 'su molası' adı altında futbol 4'e bölündü. Herkes bunun gerçek bir 'su molası' olmadığını biliyor. Aslında futbol da basketbol, Amerikan futbolu, buz hokeyi vb. Amerikan sporları gibi 4 çeyreğe bölündü. Devre değil ama çeyrek aralarına da 3 dakikalık reklam izni geldi.
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The Wall Street Journal, ABD'nin yayıncısı Fox'un bu su molaları sırasında 30 saniyelik reklam alanlarını ilk tur maçları için yaklaşık 200.000 dolar, ABD Milli Takımı'nın oynadığı maçlar içinse yaklaşık 750.000 dolara sattığını bildirdi. Bu rakamlara bakıldığında, Fox'un sadece su molası reklamlarından ne kadar kazanacağını tahmin etmek oldukça kolay.
Bildirilen aralığın alt sınırının ilk maçlar için olduğunu göz önünde bulundurursak, Fox'un 30 saniyelik bir reklam spotu için ortalama 300.000 dolarlık bir fiyat uyguladığını ihtiyatlı bir şekilde söyleyebiliriz. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında, kanalın bu aralığın üst sınırına yakın, hatta muhtemelen daha yüksek fiyatlar talep etmesi beklenebilir.
Her su molası üç dakika sürüyor ve FIFA'nın reklam kurallarına göre dört adet 30 saniyelik reklam yayınlanabilir. FIFA her molanın başlangıcında 20 saniye, bitiminde ise 30 saniye reklam verilmemesini zorunlu kıldı ancak takipçisi olmadı. FIFA, ihlallere rağmen kanalları cezalandırmayacağını açıkladı.
Her su molasında dört reklam için yer olduğundan, bu, maç başına sekiz reklam yeri anlamına gelir. 104 Dünya Kupası maçı boyunca, bu Fox'un satabileceği 832 potansiyel maç içi reklam anlamına gelir. Reklam başına 300.000 dolarlık ihtiyatlı tahminimiz, Fox için sadece su molaları sırasında satılan reklamlardan 249,6 milyon dolar gelir getirecektir. Bu ortalama 400.000 dolara çıkarsa, Fox'un toplam geliri 332,8 milyon dolara yükselir.
104 maçın yayın hakkı için 485 milyon dolar ödeyen Fox, sadece su molası reklamlarından bile bu paranın önemli bir kısmını çıkardı.
Buna maç önü, devre arası, maç sonu reklamlarını da dahil edersek yayın geliri için ödenen paranın çok çok üstünde bir gelirin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil...
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