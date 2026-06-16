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Galatasaray'dan iki büyük yıldız operasyonu

Juventus ile kontratı biten Vlahovic için imza parası ile 3 yıllık 35 milyon Euro önerildi. Wolverhampton'dan Joao Gomes ise Galatasaray'a yeşil ışık yaktı, pazarlıklar başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 08:50
Haber: Sabah
Galatasaray'dan iki büyük yıldız operasyonu
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Mauro Icardi'ye yapılan teklif sonrasında Arjantinli oyuncudan yanıt beklenirken Çizme basınından dev bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport, G.Saray'ın 26 yaşındaki Sırp santrfor için teklif yaptığını duyurdu. Adı özellikle Bayern Münih veya Premier Lig'in üst takımlarında olduğu iddia edilse de Vlahovic'e bu ekiplerden istediği teklifler gelmedi.

Galatasaray'ın ise yıllık 10 milyon Euro'luk bir ücreti masaya koyduğu ve 3 yıllık sözleşmede imza parası ile toplamda 35 milyon Euro'luk bütçe bulunduğu aktarıldı.

ORTAYA JOAO GOMES

Orta sahaya hamle için ise rota Joao Gomes... İngiltere'de Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar devam ederken güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon takımı ile 41 maçta sahaya çıkan ve 1 gol-3 asistlik katkı veren oyuncu için yönetim, hem kulübü hem de temsilcileri ile temas kurdu.

Oyuncu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakarken yönetim bonservis pazarlığında.

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