Vanspor, Ozan Can Kökçü'yü transfer etti!

1. Lig ekiplerinden Vanspor, dikkat çeken bir transfere imza attı.Vanspor, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattığını duyurdu.Volendam'da geçen sezon 31 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı."Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."Ozan Can Kökçü, Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Giresunspor formaları da giymişti.