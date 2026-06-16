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Mikael Jantunen: "Almamız gereken iki galibiyet daha var"

Fenerbahçe Beko Finlandiyalı basketbolcusu Mikael Jantunen, Beşiktaş GAİN karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mikael Jantunen: 'Almamız gereken iki galibiyet daha var'
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Fenerbahçe Beko'nun Finlandiyalı basketbolcusu Mikael Jantunen, final serisinin ikinci maçında Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mikael Jantunen, kaybettikleri ilk maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

Final serisinde küçük detayların çok önemli olduğuna vurgu yapan Jantunen, "Doğru yönde bir adım attık. Daha iyi oynadık ve seride durumu 1-1'e getirdik. Çok zorlu iki karşılaşma için deplasmana gidiyoruz. Orada galibiyet için daha iyi maçlar çıkarmalıyız. İlk maça göre gelişim gösterdik. Bunun daha da üzerine koymalıyız. Uzun bir sezon oluyor. Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan, oynadığımız oyundan keyif almak ve bunu sonuna kadar götürebilmek." şeklinde görüş belirtti.

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