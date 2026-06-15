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Ertuğrul Erdoğan: "Enerjimiz daha farklıydı"

Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan, Beşiktaş GAİN ile oynanan ikinci maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Erdoğan: 'Enerjimiz daha farklıydı'
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Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan, final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN karşısında alınan 93-68'lik galibiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesi nedeniyle maçtan sonra röportaja gelen Erdoğan, "İlk galibiyeti alıp eşitliği getirdiniz. İlk maçtan farklı olarak ne yapıp kazandınız?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Her şeyden önce enerji daha farklıydı bugün. Gerçekten hem salondaki hem oyuncuların enerjisi çok yüksekti.

İkinci olarak hem geri dönüş hem karakter koymak zorundaydık çünkü bu çok önemli bir karşılaşma. Zorlu bir final serisi geçiyor çok kaliteli bir Beşiktaş takımı var karşımızda.

En önemli şey kazanmaktı çocukları da tebrik ediyorum çünkü başantrenörün atıldığı bir maçta böyle karakter koymak zor bir durum. Hepsini tek tek kutluyorum."

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