Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vozinha'nın kaderi bir maçta değişti!

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya maçında 7 kurtarış yaparak büyük dikkat çekti. İspanya maçı öncesi 56 bin takipçisi olan deneyimli kalecinin, maç sonrası takipçi sayısı 1.4 milyona çıktı.

calendar 15 Haziran 2026 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 22:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Vozinha'nın kaderi bir maçta değişti!
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Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanan maça damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 yaşındaki kaleci, İspanya karşısında 7 kurtarış yaptı ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında büyük pay shibi oldu.

İspanya maçının oyuncusu seçilen Vozinha'nın maç öncesi sosyal medyada 56 bin olan takipçi sayısı maçtan sonra 1.4 milyona ulaştı.

Deneyimli file bekçisi, maç sonrası, "Hayatım boyunca bunun için çalıştım. Bu an için. Bu hayal için." dedi.

Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve dedem burada olamadı, onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık." sözlerini sarf etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır11001013
2İran00000000
3Yeni Zelanda00000000
4Belçika100101-10
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya10100001
2Cape Verde10100001
3Suudi Arabistan00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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