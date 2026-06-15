Vozinha'nın kaderi bir maçta değişti!
Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya maçında 7 kurtarış yaparak büyük dikkat çekti. İspanya maçı öncesi 56 bin takipçisi olan deneyimli kalecinin, maç sonrası takipçi sayısı 1.4 milyona çıktı.
İspanya maçının oyuncusu seçilen Vozinha'nın maç öncesi sosyal medyada 56 bin olan takipçi sayısı maçtan sonra 1.4 milyona ulaştı.
Deneyimli file bekçisi, maç sonrası, "Hayatım boyunca bunun için çalıştım. Bu an için. Bu hayal için." dedi.
Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve dedem burada olamadı, onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık." sözlerini sarf etti.
İspanya maçı öncesi 56 bin takipçisi olan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, maçtan sonra 1.4 milyon takipçiye ulaştı. pic.twitter.com/69PJ3jI05m
— Sporxtv (@sporxtv) June 15, 2026
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