Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pedro Bubista: "Gurur duyuyoruz"

Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Bubista, Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

calendar 15 Haziran 2026 23:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Pedro Bubista: 'Gurur duyuyoruz'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Bubista, Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bubista, "Bu, ülkem için her şey demek! Biz dirençliyiz. Bu, çok uzun ve zorlu bir çalışmanın meyvesi." dedi.

İspanya karşısında çok iyi savunma yaptıklarını dile getiren Pedro Bubista, "Zayıf olarak görülen takımları tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Futbolun seviyesi artık önemli ölçüde yükseldi. Organizasyonları, en iyilerle rekabet etmelerine olanak tanıyor." diye konuştu.

"Top İspanya'daydı ama bu maçı kontrol ettikleri anlamına gelmez." diyen Bubista, "Dünya Kupası'nda ilk maçında yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'nın bir sonraki haftasında Uruguay ile oynayacakları maç için mesaj veren Bubista, "Başımızı dik tutuyoruz. Uruguay zorlu bir takım ancak biz her zaman oyun tarzımıza inanıyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var ama cesaretliyiz. İspanya gibi bir takımla berabere kalmak bize daha da fazla istikrar ve güven veriyor. Bu seviyede, bu tür rakiplere karşı rekabet edebileceğimizi biliyoruz. Tam da bunu kanıtlamak istiyorduk." diye konuştu.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Belçika - Mısır maçında kazanan yok!
Belçika - Mısır maçında kazanan yok!
Pedro Bubista:
Pedro Bubista: "Gurur duyuyoruz"
Iğdır FK futbolcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası
Iğdır FK futbolcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası "sahnesinde"
Rodri:
Rodri: "Kendimizi suçlamayalım"
Luis de la Fuente:
Luis de la Fuente: "Son vuruşlarda etkisiz kaldık"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika10101101
2Mısır10101101
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya10100001
2Cape Verde10100001
3Suudi Arabistan00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön