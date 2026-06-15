Belçika - Mısır maçında kazanan yok!
2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile Mısır arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Belçika, Muhammed Hany'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından iki takım da turnuya 1'er puanla başladı.
Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Belçika, İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır, Yeni Zelanda ile puan mücadelesi verecek.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Karşılaşmanın 19. dakikasında Mısır öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Salah, soldan ceza yayına hareketlenen Ashour'a yerden gönderdi. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-1.
Golün ardından Mısır'ın atakları sıklaştı. 33. dakikada Zico'nun sert vuruşunda kaleci Courtois son anda gole engel oldu. Belçika ilk yarının uzatma bölümünde gole yaklaştı. De Keteleare'nin penaltı noktasına gönderdiği pasa hareketlenen Doku'nun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Belçika oldu. 54. dakikada Doku'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu De Bruyne kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.
66. dakikada Mısır kendi filelerini havalandırırken karşılaşmada eşitlik sağlandı. Sağ kanattan atağa çıkan Meunier, ceza sahası içindeki Lukaku'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda topa son müdahaleyi Hany yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 1-1.
Mücadelenin kalan bölümünde Belçika galibiyet için yüklenirken Mısır savunması gole için vermedi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Lumen Field
Hakemler: Ramon Abatti, Danilo Ricardo, Rafael da Silva Alves (Brezilya)
Belçika: Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (Dk. 56 Raskin), Onana (Dk. 57 De Cuyper), Tielemans, Trossard, De Bruyne (Dk. 86 Vanaken), Doku (Dk. 86 Fernandez-Pardo), De Ketelaere (Dk. 66 Lukaku)
Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi (Dk. 89 Adel), Fettoh (Dk. 89 Hafez), Attia, Lasheen, Zico (Dk. 76 Zizo), Ashour (Dk. 71 Ramy), Salah (Dk. 76 Abdel Kerim), Marmoush
Goller: Dk. 19 Ashour (Mısır), Dk. 66 Hany (Kendi kalesine) (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 13 Attia, Dk. 34 Fettoh (Mısır), Dk. 14 Castagne, Dk. 75 De Cuyper (Belçika)
🚀Emam Ashour! Mısır, Belçika karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/LDNy9TbAA5
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Kevin de Bruyne'nin frikik vuruşu direğe takıldı! pic.twitter.com/Ujko1vsZBZ
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Salah'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Ashour bu kez değerlendiremedi! pic.twitter.com/133fxVN1x1
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Omar Marmoush hızıyla bütün savunmayı peşine taktı! ⚡️ pic.twitter.com/ev9NCt1jlH
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Belçika'nın golü Muhammed Hany'ye (KK) yazıldı. pic.twitter.com/vwsHdsQSR9
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
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