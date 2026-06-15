Jose Mourinho'dan transfer talebi: Felix Nmecha

Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor.
MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ TRANSFER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devinin transfer listesindeki futbolculardan biri daha ortaya çıktı. Sky'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, Borussia Dortmund'dan Alman orta saha oyuncusu Felix Nmecha'yı istiyor.
Borussia Dortmund ise olağanüstü bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibi Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Nmecha'nın, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ TRANSFER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devinin transfer listesindeki futbolculardan biri daha ortaya çıktı. Sky'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, Borussia Dortmund'dan Alman orta saha oyuncusu Felix Nmecha'yı istiyor.
Borussia Dortmund ise olağanüstü bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibi Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Alman orta saha oyuncusu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Nmecha'nın, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.