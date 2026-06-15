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Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Udinese'ye gitti!

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun opsiyonunu kullandı. İtalyan oyuncu için resmi açıklama yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 22:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 22:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Udinese'ye gitti!
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Galatasaray'dan geride kalan sezonda satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, kalıcı olarak İtalyan ekibine imza attı.

Udinese, İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.



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