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Fenerbahçe'den kombineler için açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombineleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den kombineler için açıklama!
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Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombineleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu artırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte, kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek asgari 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik.

2026-2027 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır."



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