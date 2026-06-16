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Nicolo Zaniolo'nun transferinde maaş krizi!

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı ve İtalyan oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ise Udinese ile maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadıklarını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 01:14 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 01:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Nicolo Zaniolo'nun transferinde maaş krizi!
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Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı ve Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna kattı. Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli ise henüz İtalyan ekibiyle yeni maaş konusunda bir anlaşmaları olmadığını ve anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi.

"YENİ ANLAŞMA GEREKİYOR"

Vigorelli, "Nicolo'nun Udinese'de yarattığı etki ve çok olumlu geçen sezondan elbette memnunuz ancak artık kalışının gerçekten sağlam temellere dayanabilmesi için maaş konusunda yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor." dedi.

"HENÜZ ANLAŞMA YOK"

Sözlerine devam eden Vigorelli, "Geçen yaz Nicolo'yu Udinese'ye getiren süreç, transfer döneminin son dakikalarında yaşanan bir zamanla yarış ile şekillendi. Bu nedenle, onun sözleşmesindeki şartlar, kesin transfer hakkı kullanılması durumunda, gerçek değerini yansıtmıyordu. Geçtiğimiz günlerde rakamlar üzerinde bir uzlaşma sağlamak için Udinese ile yoğun görüşmeler yaptık ancak her iki tarafın da çabalarına rağmen henüz bir anlaşmaya varılamadı." sözlerini sarf etti.

"ÜZGÜN VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Nicolo Zaniolo'nun taraftarlar tarafından sevildiğini ve geçen sezon Udinese'de iyi bir dönem geçirdiğini belirten Claudio Vigorelli, "Zaniolo, bugün bu opsiyon sürecindeki koşullardan dolayı üzgün ve hayal kırıklığına uğramış durumda ancak biz her iki tarafın da memnun olacağı bir anlaşmaya varma umuduyla Udinese ile görüşmeyi bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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