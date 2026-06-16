Onuralp Bitim: 'Kupayı alacağımıza eminim'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 yenen Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini ve böyle oynadıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Seride durumu 1-1'e getiren sarı-lacivertli takımda Onuralp Bitim, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onuralp, "Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesine ilişkin konuşan 27 yaşındaki basketbolcu, "Beklemediğimiz bir durumdu. Koçun atılması kötü bir şey ama evimizde olduğumuz için daha motive olduk. Maçı daha da sıkı oynamaya başladık. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında, saha içi ya da saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. O kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var." diye konuştu.
Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onuralp, "Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesine ilişkin konuşan 27 yaşındaki basketbolcu, "Beklemediğimiz bir durumdu. Koçun atılması kötü bir şey ama evimizde olduğumuz için daha motive olduk. Maçı daha da sıkı oynamaya başladık. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında, saha içi ya da saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. O kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var." diye konuştu.