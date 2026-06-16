Fernando Muslera'nın rekor maçında beraberlik!
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.
Uruguay, Maxi Araujo'nun 80. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
FERNANDO MUSLERA'DAN REKOR!
Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.
Bu sonucun ardından iki takım da gruba ve turnuvaya birer puanla başladı.
Uruguay, gruptaki bir sonraki maç haftasında Yeşil Burun Adaları'na karşı puan mücadelesi verecek. Suudi Arabistan, bir sonraki maç haftasında İspanya ile karşılaşacak.
🥶 Fernando Muslera pic.twitter.com/9IjRhRJQau
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
❌Fernando Muslera'dan geçit yok! pic.twitter.com/VyapDlrMd4
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Suudi Arabistan, Uruguay karşısında öne geçti! pic.twitter.com/Kj9GmOtkTn
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Ugarte direğe takıldı! Uruguay'ın baskısı artarak devam ediyor. pic.twitter.com/Culc8Laxd7
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
Uruguay, Maxi Araujo ile beraberliği buldu! pic.twitter.com/aJTV4Mkluk
— Sporx (@sporx) June 15, 2026
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0