Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fernando Muslera'nın rekor maçında beraberlik!

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

calendar 16 Haziran 2026 03:04
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Fernando Muslera'nın rekor maçında beraberlik!
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2026 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. ABD'de Miami'de oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan, 41. dakikada Abdullah Al Amri'nin attığı golle Uruguay karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Uruguay, Maxi Araujo'nun 80. dakikada attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



FERNANDO MUSLERA'DAN REKOR!

Fernando Muslera, Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. [39 yıl, 364 gün.] Suudi Arabistan maçıyla birlikte 136. maçına Muslera, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay tarihinin en çok maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da gruba ve turnuvaya birer puanla başladı.

Uruguay, gruptaki bir sonraki maç haftasında Yeşil Burun Adaları'na karşı puan mücadelesi verecek. Suudi Arabistan, bir sonraki maç haftasında İspanya ile karşılaşacak.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika10101101
2Mısır10101101
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya10100001
2Uruguay10101101
2Cape Verde10100001
4Suudi Arabistan10101101
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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