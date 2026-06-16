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İrfan Can Eğribayat yol ayrımında!

Samsunspor'un bonservisini almama kararı verdiği İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'nin de gelecek sezon planlarında yer almıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden yeni kulüp bulmasını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 08:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
İrfan Can Eğribayat yol ayrımında!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında İrfan Can Eğribayat ile ilgili karar verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Devre arasında kiralık olarak Samsunspor'a gönderilen tecrübeli kalecinin geleceği netleşmeye başladı. Karadeniz ekibi, İrfan Can'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklarken sarı-lacivertliler de oyuncuyu gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

SAMSUNSPOR DEVAM ETMEDİ

Samsunspor'un devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almayacağı öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların bu kararının ardından 27 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin de tecrübeli kaleciyle yola devam etmeyi planlamadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, İrfan Can Eğribayat'ın menajeriyle görüşerek oyuncuya kulüp bulunmasını istediği ifade edildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgi gösterdiği ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

Tecrübeli kalecinin kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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