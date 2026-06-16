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Fenerbahçe'den Yiğit Efe kararı!

Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Efe Demir'i yeni sezonda Belçika'ya kiralamayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 08:09 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 08:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Yiğit Efe kararı!
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında Yiğit Efe Demir için karar verildi.

Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve birçok karşılaşmada yedek kulübesinde kalan genç stoperin, gelişimini sürdürmesi adına kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF BELÇİKA

Sarı-lacivertli kulübün, 21 yaşındaki savunmacıyı Belçika'da bir takıma kiralamayı planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, genç futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte görev almasını istediği ifade edildi.

FORMA GARANTİSİ ŞARTI

Yiğit Efe Demir'in kiralanacağı takım konusunda da titiz davranan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun gelişimi için forma garantisi talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe, genç stoperin düzenli süre alarak tecrübe kazanmasını ve daha güçlü şekilde takıma dönmesini hedefliyor.

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