Fenerbahçe'den Yiğit Efe kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında Yiğit Efe Demir için karar verildi.
Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve birçok karşılaşmada yedek kulübesinde kalan genç stoperin, gelişimini sürdürmesi adına kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF BELÇİKA
Sarı-lacivertli kulübün, 21 yaşındaki savunmacıyı Belçika'da bir takıma kiralamayı planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, genç futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte görev almasını istediği ifade edildi.
FORMA GARANTİSİ ŞARTI
Yiğit Efe Demir'in kiralanacağı takım konusunda da titiz davranan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun gelişimi için forma garantisi talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe, genç stoperin düzenli süre alarak tecrübe kazanmasını ve daha güçlü şekilde takıma dönmesini hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve birçok karşılaşmada yedek kulübesinde kalan genç stoperin, gelişimini sürdürmesi adına kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF BELÇİKA
Sarı-lacivertli kulübün, 21 yaşındaki savunmacıyı Belçika'da bir takıma kiralamayı planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, genç futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte görev almasını istediği ifade edildi.
FORMA GARANTİSİ ŞARTI
Yiğit Efe Demir'in kiralanacağı takım konusunda da titiz davranan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun gelişimi için forma garantisi talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe, genç stoperin düzenli süre alarak tecrübe kazanmasını ve daha güçlü şekilde takıma dönmesini hedefliyor.