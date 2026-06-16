15 Haziran
İspanya-Cape Verde
0-0
15 Haziran
Belçika-Mısır
1-1
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
1-1
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
2-2
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
0-2
16 Haziran
Criciuma-Ceara
1-1
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
0-4
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
2-0

Guirassy transferinde geri sayım!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Serhou Guirassy'nin menajeri Karamba Guirassy ile bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağlanması halinde Borussia Dortmund ile bonservis görüşmelerine başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 09:30
Haber: Sabah
Guirassy transferinde geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Serhou Guirassy transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın, Gineli golcünün ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Karamba Guirassy ile bugün kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İMZA AŞAMASINA GELİNEBİLİR

Fenerbahçe yönetimi, oyuncu cephesiyle yapılacak görüşmelerde son detayları netleştirmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin, Karamba Guirassy ile yapılacak toplantının ardından oyuncu tarafıyla anlaşarak imza aşamasına gelmeyi planladığı öğrenildi.

GÖZLER DORTMUND'DA

Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanması halinde Borussia Dortmund ile masaya oturacak.

Seçim öncesinde Alman ekibiyle yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde sözlü görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ PLANI

Fenerbahçe'nin, Guirassy'nin yalnızca 5 büyük lig kulüpleri için geçerli olan 35 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir rakamla transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Borussia Dortmund'un teklifi kabul etmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.

DEVLER LİGİ'NİN GOL KRALI

2024 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle organizasyonun gol kralı olmuştu.

30 yaşındaki yıldız santrfor, gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasında yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.