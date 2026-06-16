Guirassy transferinde geri sayım!

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Serhou Guirassy transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın, Gineli golcünün ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Karamba Guirassy ile bugün kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İMZA AŞAMASINA GELİNEBİLİR
Fenerbahçe yönetimi, oyuncu cephesiyle yapılacak görüşmelerde son detayları netleştirmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerin, Karamba Guirassy ile yapılacak toplantının ardından oyuncu tarafıyla anlaşarak imza aşamasına gelmeyi planladığı öğrenildi.
GÖZLER DORTMUND'DA
Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanması halinde Borussia Dortmund ile masaya oturacak.
Seçim öncesinde Alman ekibiyle yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde sözlü görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı belirtildi.
SERBEST KALMA MADDESİ PLANI
Fenerbahçe'nin, Guirassy'nin yalnızca 5 büyük lig kulüpleri için geçerli olan 35 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir rakamla transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
Borussia Dortmund'un teklifi kabul etmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
DEVLER LİGİ'NİN GOL KRALI
2024 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle organizasyonun gol kralı olmuştu.
30 yaşındaki yıldız santrfor, gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasında yer aldı.
İMZA AŞAMASINA GELİNEBİLİR
Fenerbahçe yönetimi, oyuncu cephesiyle yapılacak görüşmelerde son detayları netleştirmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerin, Karamba Guirassy ile yapılacak toplantının ardından oyuncu tarafıyla anlaşarak imza aşamasına gelmeyi planladığı öğrenildi.
GÖZLER DORTMUND'DA
Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanması halinde Borussia Dortmund ile masaya oturacak.
Seçim öncesinde Alman ekibiyle yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde sözlü görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı belirtildi.
SERBEST KALMA MADDESİ PLANI
Fenerbahçe'nin, Guirassy'nin yalnızca 5 büyük lig kulüpleri için geçerli olan 35 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir rakamla transferi sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
Borussia Dortmund'un teklifi kabul etmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
DEVLER LİGİ'NİN GOL KRALI
2024 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 13 golle organizasyonun gol kralı olmuştu.
30 yaşındaki yıldız santrfor, gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasında yer aldı.