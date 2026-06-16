Galatasaray'ın Kolo Muani yoklaması!

Yeni sezonda forvet hattına bir takviye yapacak olan Galatasaray rotasını daha önce de gündemine gelen Randal Kolo Muani'ye çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un transferine onay verdiği Fransız golcü için ilerleyen günlerde PSG ile görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNAR
Kolo Muani'nin kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle transferini çok isteyen Buruk'un yıldız ismi Osimhen ile birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor.
Türkiye'ye soğuk bakan 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için temasların başladığı da gelen bilgiler arasında.
PSG, 95 MİLYON EURO ÖDEDİ
27 yaşındaki Kolo Muani, geçen sezon kiralık oynadığı Tottenham'da 41 resmi maça çıkıp 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kolo Muani'yi önce Juventus'a ardından Tottenham'a kiralayan PSG, 2023 yazında 95 milyon Euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan kiralamıştı.
OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNAR
Kolo Muani'nin kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle transferini çok isteyen Buruk'un yıldız ismi Osimhen ile birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor.
Türkiye'ye soğuk bakan 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için temasların başladığı da gelen bilgiler arasında.
PSG, 95 MİLYON EURO ÖDEDİ
27 yaşındaki Kolo Muani, geçen sezon kiralık oynadığı Tottenham'da 41 resmi maça çıkıp 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kolo Muani'yi önce Juventus'a ardından Tottenham'a kiralayan PSG, 2023 yazında 95 milyon Euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan kiralamıştı.