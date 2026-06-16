Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

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Bu doğrultuda sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Kadıköy temsilcisinde ilk olarak Archie Brown'a odaklanıldı.
Fenerbahçe, Archie ile yollarını ayırmadan sol bek transferi yapmayacak.
Öte yandan İngiliz oyuncu ile vedalaşılması durumunda gözler Emerson Palmieri'de olacak.
Yönetim, temas halinde olduğu tecrübeli futbolcuda şimdilik vites düşürdü ve Archie düğümünü çözmeye odaklandı. İngiliz sol bekin satılması halinde ise Marsilya'yla masaya oturulacak.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Eylül 2025'te West Ham'dan 700 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.
KARİYERİ
Santos altyapısında yetişen Emerson Marsilya ve West Ham dışında Roma, Chelsea ve Lyon formalarını terletti.
PERFORMANSI
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maçta 2.813 dakika süre aldı ve 3 asist katkısı sundu.
Bu doğrultuda sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Kadıköy temsilcisinde ilk olarak Archie Brown'a odaklanıldı.
Fenerbahçe, Archie ile yollarını ayırmadan sol bek transferi yapmayacak.
Öte yandan İngiliz oyuncu ile vedalaşılması durumunda gözler Emerson Palmieri'de olacak.
Yönetim, temas halinde olduğu tecrübeli futbolcuda şimdilik vites düşürdü ve Archie düğümünü çözmeye odaklandı. İngiliz sol bekin satılması halinde ise Marsilya'yla masaya oturulacak.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Eylül 2025'te West Ham'dan 700 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.
KARİYERİ
Santos altyapısında yetişen Emerson Marsilya ve West Ham dışında Roma, Chelsea ve Lyon formalarını terletti.
PERFORMANSI
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maçta 2.813 dakika süre aldı ve 3 asist katkısı sundu.