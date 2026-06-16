Leao 'out': Galatasaray'dan karar!

Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Kırmızılılar'ın, Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Marcus Rashford için şartları zorladığı öğrenildi.
İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor.
Her kozu kullanıyor
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Katalan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması, Rashford'u yeniden transfer piyasasının en dikkat çekici isimlerinden biri haline getirdi. İngiliz yıldızın Manchester United'daki geleceğinin de net olmaması, Galatasaray'ın iştahını kabartıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu İstanbul'a getirebilmenin hesaplarını yapıyor.
Buruk'un aradığı isim
Teknik direktör Okan Buruk'un da hücum hattında çok yönlü bir yıldız istediği ve Rashford'un profilini beğendiği belirtiliyor. Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabilen İngiliz futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla Galatasaray'ın hücum gücüne farklı bir boyut kazandırabilir. Yönetimin, oyuncunun maaş beklentileri ve transfer modeli üzerinde çeşitli formüller geliştirdiği ifade ediliyor.
Devlerle kapışıyorlar
Bayern Münih ve Chelsea'nin de radarında bulunan Rashford için transfer yarışının önümüzdeki günlerde daha da kızışması bekleniyor. Ancak Galatasaray, son yıllarda gerçekleştirdiği ses getiren transferlerle oluşturduğu cazibeyi kullanarak İngiliz yıldızı ikna etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcunun bonservisi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve bu rakamın daha da artabileceği kaydedildi.
İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli hücum oyuncularından biri olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor.
Her kozu kullanıyor
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Katalan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması, Rashford'u yeniden transfer piyasasının en dikkat çekici isimlerinden biri haline getirdi. İngiliz yıldızın Manchester United'daki geleceğinin de net olmaması, Galatasaray'ın iştahını kabartıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu İstanbul'a getirebilmenin hesaplarını yapıyor.
Buruk'un aradığı isim
Teknik direktör Okan Buruk'un da hücum hattında çok yönlü bir yıldız istediği ve Rashford'un profilini beğendiği belirtiliyor. Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabilen İngiliz futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla Galatasaray'ın hücum gücüne farklı bir boyut kazandırabilir. Yönetimin, oyuncunun maaş beklentileri ve transfer modeli üzerinde çeşitli formüller geliştirdiği ifade ediliyor.
Devlerle kapışıyorlar
Bayern Münih ve Chelsea'nin de radarında bulunan Rashford için transfer yarışının önümüzdeki günlerde daha da kızışması bekleniyor. Ancak Galatasaray, son yıllarda gerçekleştirdiği ses getiren transferlerle oluşturduğu cazibeyi kullanarak İngiliz yıldızı ikna etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcunun bonservisi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve bu rakamın daha da artabileceği kaydedildi.