Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Italiano çok istiyor!

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar'ın transfer listesinde ilk sıralarda ise İtalyan Ligi ekiplerinden Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi yer alıyor.
ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper ile ön görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Lucumi'nin maaş beklentisi ve transfer şartları görüşüldü.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı taktirde Bologna ile masaya oturacak.
Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.
ITALIANO ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
İtalyan teknik adam, Lucumi dışında savunmaya bir takviye daha yapılmasını planlıyor.
8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTUR
Yıldız oyuncu, 2022 yılında Belçika temsilcisi Genk'ten Bologna'ya 8 milyon euroya transfer olmuştu.
BOLOGNA İLE 43 MAÇA ÇIKTI
Kolombiya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Jhon Lucumi, Bologna ile geride kalan sezonda 43 maça çıktı
ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper ile ön görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmada, Lucumi'nin maaş beklentisi ve transfer şartları görüşüldü.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı taktirde Bologna ile masaya oturacak.
Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.
ITALIANO ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
İtalyan teknik adam, Lucumi dışında savunmaya bir takviye daha yapılmasını planlıyor.
8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTUR
Yıldız oyuncu, 2022 yılında Belçika temsilcisi Genk'ten Bologna'ya 8 milyon euroya transfer olmuştu.
BOLOGNA İLE 43 MAÇA ÇIKTI
Kolombiya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Jhon Lucumi, Bologna ile geride kalan sezonda 43 maça çıktı