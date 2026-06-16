Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara için ısrarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılar, Monaco ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.
MONACO'NUN BEKLENTİSİ
Fransız ekibinin Ouattara için 12 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ
Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan genç yıldız, geçen sezon Ligue 1'de 15 maçta görev alırken 3 asiste imza attı.
Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara için istedikleri ücret!
Monaco, Beşiktaş'ın istediği 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara için 12 milyon euro talep etti.
SPORX AI BAKIŞI
Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara için ısrarını sürdürüyor.
Beşiktaş
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