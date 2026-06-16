Beşiktaş'tan Kassoum Ouattara için istedikleri ücret!

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara için ısrarını sürdürüyor.



Siyah beyazlılar, Monaco ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerine devam ediyor.



MONACO'NUN BEKLENTİSİ



Fransız ekibinin Ouattara için 12 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ



Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan genç yıldız, geçen sezon Ligue 1'de 15 maçta görev alırken 3 asiste imza attı.







