Fenerbahçe'de 3 yerli hedefi!

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, Ümit Akdağ, Bertuğ Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin üç futbolcunun kulübüyle de hafta sonuna kadar resmi temaslara başlaması bekleniyor.
HEDEFTE 3 İSİM VAR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden Arda Okan Kurtulan'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Nelson Semedo ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonunda yeni sezona Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan ikilisiyle girmeyi hedefliyor.
Bertuğ Yıldırım'ın takıma katılması durumunda ise genç golcü Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde.
MALİYET 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Ümit Akdağ transferiyle de savunmadaki yerli alternatiflerini artırmayı amaçlıyor.
Ancak transferlerin maliyeti dikkat çekiyor. Başakşehir'in Bertuğ Yıldırım, Göztepe'nin ise Arda Okan Kurtulan için 15'er milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Alanyaspor'un da Ümit Akdağ için 10 milyon euro istediği ifade edildi.
Böylece üç transferin toplam maliyetinin yaklaşık 40 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi.
PLAN OYUNCU SATIŞI
Fenerbahçe yönetiminin, transferler için gerekli bütçeyi oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle oluşturmayı planladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, yabancı oyuncu sayısını azaltırken yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in takımda kalması bekleniyor.
HEDEFTE 3 İSİM VAR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden Arda Okan Kurtulan'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Nelson Semedo ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonunda yeni sezona Mert Müldür ve Arda Okan Kurtulan ikilisiyle girmeyi hedefliyor.
Bertuğ Yıldırım'ın takıma katılması durumunda ise genç golcü Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde.
MALİYET 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Ümit Akdağ transferiyle de savunmadaki yerli alternatiflerini artırmayı amaçlıyor.
Ancak transferlerin maliyeti dikkat çekiyor. Başakşehir'in Bertuğ Yıldırım, Göztepe'nin ise Arda Okan Kurtulan için 15'er milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Alanyaspor'un da Ümit Akdağ için 10 milyon euro istediği ifade edildi.
Böylece üç transferin toplam maliyetinin yaklaşık 40 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi.
PLAN OYUNCU SATIŞI
Fenerbahçe yönetiminin, transferler için gerekli bütçeyi oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle oluşturmayı planladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, yabancı oyuncu sayısını azaltırken yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in takımda kalması bekleniyor.