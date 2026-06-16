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15 Haziran
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Galatasaray'ın Fabian Ruiz ısrarı!

PSG ile sözleşmesini uzatmayan 30 yaşındaki İspanyol orta saha Fabian Ruiz için Dünya Kupası'nın sona ermesini bekleyen Galatasaray yönetimi bir kez daha nabız yoklayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 09:00
Haber: Takvim
Galatasaray'ın Fabian Ruiz ısrarı!
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Ocak ayından itibaren Galatasaray'ın bir hayali var: Fabian Ruiz! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar bütün Avrupa'da ses getirecek bir hamle için kolları sıvamaya başladı. Ocak ayında İspanyol orta saha oyuncusu için PSG'nin kapısını çalan Galatasaray, olumlu yanıt alamamıştı. Ancak taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı ve İspanyol futbolcu ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı.

Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Fabian Ruiz, uzun soluklu imza atacağı yeni bir takım seçeneği üzerinde duruyor.

İSPANYA'DAN TALİBİ VAR

İspanyol basını da Fabian Ruiz'in geleceği için önemli bir iddiada bulundu. PSG ile gemileri yakma noktasına gelen 30 yaşındaki orta sahaya, eski kulübü Real Betis'in de talip olduğu belirtildi. La Liga'yı 5. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Betis, eski yıldızı için şartlarını zorlayacak.

GARDİ'YE YETKİ VERİLDİ

Dünya Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle Fabian Ruiz transferi uzun bir zaman alacak. Bu nedenle menajer George Gardi'ye yetki veren sarı-kırmızılılar, süreci bu şekilde ilerletecek. Gardi de Ruiz'in menajerlik şirketi olan Gersh ile temaslara başlayıp yine büyük bir ismi Galatasaray'a getirmeye çalışacak.

PSG SICAK BAKIYOR

Kariyer planlamasını buna göre gerçekleştirmek isteyen İspanyol futbolcu, Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Turnuva sonrası menajerine yetki verecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir kez daha Fransız ekibinin kapısını çalarak Ruiz'i isteyecek. PSG'nin gelecek sezon planlamasında önemli bir yer almayan tecrübeli oyuncudan bonservis kazanmak için Galatasaray'la masaya oturacağı öğrenildi.

ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ OLACAK

sON iki sezondur PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz, gideceği yeni takımın da bu arenada mücadele etmesini istiyor. Fransız kulübüyle sözleşmesini uzatamadığı için önündeki seçenekleri değerlendirecek olan tecrübeli futbolcunun şimdilik tek önceliği Dünya Kupası. Turnuvadan sonra gelecek teklifleri masaya yatıracak.

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