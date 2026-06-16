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Wilfried Singo büyüledi

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Singo, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmada bir asist yaparken, maçın oyuncusu seçildi.

calendar 16 Haziran 2026 09:24
SPORX AI BAKIŞI
Wilfried Singo büyüledi
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Sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, 2026 Dünya Kupası'nın ilk haftasındaki en dikkat çekici performanslarından birisine imzasını attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başarılı futbolcu ülkesi Fildişi Sahili ile hazırlık maçlarından itibaren bütün maçlarda sahaya çıkmayı başarırken, sergilediği performansla da göz doldurmuştu.

24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda ülkesinin Ekvador'u 1-0 yendiği mücadeleye de damgasını vurarak futbolseverlerin takdirini topladı.

GOLE DE YAKLAŞTI

Maça stoperde başlayan ancak zaman zaman Galatasaray'dan da alışkın olduğu sağ bekten bindirmeler yapan Singo, 90'da galibiyet golünün asistini yaptı.

Maçta bir röveşata vuruşu az farkla dışarıya çıkan Singo, Ekvador'un golcüsü Valencia'yı da harika savundu.

90'da sağ kanattan 40 metre top sürüp Amad Diallo'ya mükemmel bir asist yapan yıldız futbolcu, maçın adamı seçilerek kendisini takip eden scoutları adeta büyüledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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