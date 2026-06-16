Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkıştı; beklemede!

Son yıllarda Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sezon önlemini erkenden almaya çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon Osimhen'e rakip olarak Fenerbahçe'nin renklerine kattığı ancak devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşmaya vardı.
Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gitmeyi çok istediğini ve maaşında indirime gidebileceğini belirten Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşma sağlandı.
OKAN BURUK İSTİYOR
Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran 1 yıllığına kiralanacak. Transfer için futbolcuya 5 milyon euro ücret verilecek.
Üstelik 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Bu nedenle Galatasaray da Duran'a sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılardan haber bekleyen ve kendisine gelen teklifleri geri çeviren Duran'a Okan Buruk'un da olumlu yanıt verdiği ve İcardi takımda kalsa bile transferinin yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.
ÖZEL FESİH MADDESİ
Jhon Duran transferi artık G.Saray yönetiminin vereceği karara kaldı. Ancak sarı-kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Zenit'te saha dışı problemler yaşayan ve bazı maçlara çıkmayan Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koyacak.
Böylece olası bir sorunda sözleşmenin fesih şansı olacak.
Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gitmeyi çok istediğini ve maaşında indirime gidebileceğini belirten Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşma sağlandı.
OKAN BURUK İSTİYOR
Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran 1 yıllığına kiralanacak. Transfer için futbolcuya 5 milyon euro ücret verilecek.
Üstelik 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Bu nedenle Galatasaray da Duran'a sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılardan haber bekleyen ve kendisine gelen teklifleri geri çeviren Duran'a Okan Buruk'un da olumlu yanıt verdiği ve İcardi takımda kalsa bile transferinin yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.
ÖZEL FESİH MADDESİ
Jhon Duran transferi artık G.Saray yönetiminin vereceği karara kaldı. Ancak sarı-kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Zenit'te saha dışı problemler yaşayan ve bazı maçlara çıkmayan Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koyacak.
Böylece olası bir sorunda sözleşmenin fesih şansı olacak.