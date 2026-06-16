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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turu kura çekimleri, 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 12:39
Haber: AA
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor!
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Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri ise şöyle:

Braga (Portekiz), Olimpiakos (Yunanistan), Midtjylland veya Kopenhag (Danimarka), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi (İsrail), Anderlecht (Belçika), Pafos (Kıbrıs), Rangers veya Celtic (İskoçya).

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