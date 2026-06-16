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Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko serisinde üçüncü randevu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİ ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko serisinde üçüncü randevu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.

İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

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