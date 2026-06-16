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Real Madrid'den Rüdiger kararı!

Real Madrid, Alman savunmacı Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 13:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Rüdiger kararı!
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Real Madrid, savunmanın önemli isimlerinden Antonio Rüdiger ile yola devam ediyor. İspanyol devi, Alman stoperin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2027'YE KADAR İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, Antonio Rüdiger ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte tecrübeli savunmacının kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldı.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2022 yılında Real Madrid'e katılan Rüdiger, kısa sürede takımın en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi.

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