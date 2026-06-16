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Dries Mertens'ten Galatasaray'a şartlı evet

Galatasaray'ın Okan Buruk'un ekibine dahil etmek istediği Dries Mertens, antrenörlük değil direktörlük yapmak istediğini iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 11:31
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Dries Mertens'ten Galatasaray'a şartlı evet
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Okan Buruk'un ekibinde görmek istediği Dries Mertens'in, şimdilik antrenör olma fikrine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Belçikalı efsanenin, Galatasaray'da sportif direktörlük ya da takım menajeri olmayı kabul ettiği, ancak henüz bu konuda kulüpte bir mutabakata varılamadığı bildirildi.

Taraflar görev tanımı ve detaylar için tekrar bir araya gelecek.

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