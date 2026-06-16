Dries Mertens'ten Galatasaray'a şartlı evet

Okan Buruk'un ekibinde görmek istediği Dries Mertens'in, şimdilik antrenör olma fikrine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Belçikalı efsanenin, Galatasaray'da sportif direktörlük ya da takım menajeri olmayı kabul ettiği, ancak henüz bu konuda kulüpte bir mutabakata varılamadığı bildirildi.
Taraflar görev tanımı ve detaylar için tekrar bir araya gelecek.
Belçikalı efsanenin, Galatasaray'da sportif direktörlük ya da takım menajeri olmayı kabul ettiği, ancak henüz bu konuda kulüpte bir mutabakata varılamadığı bildirildi.
Taraflar görev tanımı ve detaylar için tekrar bir araya gelecek.