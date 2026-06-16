TRT'den açıklama: "Spiker devam etmeyecek"
TRT, İran-Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini açıkladı.
TRT'den yapılan açıklamada, yaşanan durumun TRT'nin yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu belirtilirken, izleyicilerden ve kamuoyundan özür dilendi.
Açıklamada, hataya ilişkin gerekli idari ve teftiş süreçlerinin derhal başlatıldığı ifade edilirken, inceleme sonucunda gerekli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulanacağı vurgulandı.
İŞTE TRT'NİN AÇIKLAMASI...
TRT ekranlarında Yeni Zelanda - İran maçı 4 dakika boyunca yanlış anlatıldı.pic.twitter.com/scnvo19zGP
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) June 16, 2026
"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.
Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.
TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.
İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.
Spor yayıncılığı alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.
TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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|Kanada
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|Katar
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|Bosna Hersek
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|Fas
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|3
|Brezilya
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|1
|4
|Haiti
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|Av.
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|7
|1
|6
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|Fildişi Sahili
|1
|1
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|3
|3
|Ekvador
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|Curacao
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|1
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|5
|1
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|3
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|Japonya
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|2
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|Tunus
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|Takımlar
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|Av.
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|1
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|0
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|0
|2
|2
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|2
|İran
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|2
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|Belçika
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|0
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|Mısır
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|0
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|Takımlar
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|Av.
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|Uruguay
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|2
|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Senegal
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|Arjantin
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|3
|Avusturya
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|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
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|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
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|4
|Panama
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