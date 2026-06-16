Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

TRT'den açıklama: "Spiker devam etmeyecek"

TRT, İran-Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini açıkladı.

calendar 16 Haziran 2026 12:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
TRT'den açıklama: 'Spiker devam etmeyecek'
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşmanın anlatımında yaşanan hata sonrası TRT'den resmi açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anlatım sırasında takımların karıştırılması üzerine ilgili spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden çıkarıldığını duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada, yaşanan durumun TRT'nin yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu belirtilirken, izleyicilerden ve kamuoyundan özür dilendi.

Açıklamada, hataya ilişkin gerekli idari ve teftiş süreçlerinin derhal başlatıldığı ifade edilirken, inceleme sonucunda gerekli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulanacağı vurgulandı.

İŞTE TRT'NİN AÇIKLAMASI...

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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