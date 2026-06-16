FIFA'dan Muslera başvurusuna ret!
Uruguay Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde Fernando Muslera için yaptığı 'legacy' (miras) logosu başvurusu reddedildi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde Fernando Muslera için yaptığı 'legacy' (miras) logosu başvurusu reddedildi.
FIFA: "2022'DE OYNAMADI"
FIFA, Muslera'nın özel armayı alabilmek için belirlenen şartları karşılamadığına karar verdi. Organizasyon, kalecinin 2022 Katar Dünya Kupası'nda hiçbir maçta süre almadığı gerekçesiyle katılımının dikkate alınmadığını açıkladı.
2022 Dünya Kupası'nda Muslera, Diego Alonso'nun yönettiği kadroda yer alıyordu ancak teknik direktör turnuva boyunca ilk 11'de Sergio Rochet'i tercih etti.
Dolayısıyla, Fernando Muslera beş Dünya Kupası'nda yer almış olsa da FIFA, beş kez Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncular için öngörülen "legacy" logosu takma şartını karşılamadığını öne sürerek bu başvuruyu geri çevirdi.
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|Bosna Hersek
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|Fildişi Sahili
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|Curacao
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|İsveç
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|1
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|1
|4
|3
|2
|Japonya
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|2
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|3
|Hollanda
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|2
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|4
|Tunus
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|1
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|Takımlar
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|A
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|Yeni Zelanda
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|2
|İran
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|Belçika
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|Mısır
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|2
|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|4
|Cape Verde
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|Av.
|P
|1
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|Irak
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|Norveç
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|Senegal
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|Ürdün
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|A
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|Av.
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|1
|Kolombiya
|0
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|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
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|0
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|0
|0
|0
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|B
|M
|A
|Y
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|1
|Hırvatistan
|0
|0
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|0
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|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
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|0
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|3
|Gana
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|0
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|4
|Panama
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