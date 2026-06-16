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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

FIFA'dan Muslera başvurusuna ret!

Uruguay Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde Fernando Muslera için yaptığı 'legacy' (miras) logosu başvurusu reddedildi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde Fernando Muslera için yaptığı 'legacy' (miras) logosu başvurusu reddedildi.

calendar 16 Haziran 2026 12:42
SPORX AI BAKIŞI
FIFA'dan Muslera başvurusuna ret!
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2026 Dünya Kupası'nda Uruguay, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Fernando Muslera, 17 maçla en çok Dünya Kupası maçına çıkan Uruguaylı oyuncu oldu ve Godin'in 14, Suarez, Cavani, Jose Maria Gimenez ve Maximiliano Pereira'nın ise 13'er maçlık rekorunu geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), Fernando Muslera'nın beş Dünya Kupası'nda yer alması nedeniyle "efsane" logosunu takma onurunu hak ettiğine inanarak bir talepte bulundu.

FIFA: "2022'DE OYNAMADI"

FIFA, Muslera'nın özel armayı alabilmek için belirlenen şartları karşılamadığına karar verdi. Organizasyon, kalecinin 2022 Katar Dünya Kupası'nda hiçbir maçta süre almadığı gerekçesiyle katılımının dikkate alınmadığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nda Muslera, Diego Alonso'nun yönettiği kadroda yer alıyordu ancak teknik direktör turnuva boyunca ilk 11'de Sergio Rochet'i tercih etti.

Dolayısıyla, Fernando Muslera beş Dünya Kupası'nda yer almış olsa da FIFA, beş kez Dünya Kupası'nda forma giymiş oyuncular için öngörülen "legacy" logosu takma şartını karşılamadığını öne sürerek bu başvuruyu geri çevirdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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