İranlı futbolcu gol sevincinin anlamını açıkladı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Ramin Rezaeian'ın gol sevinci gündem oldu.
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Maçın oyuncusu seçilen deneyimli futbolcu, attığı golün ardından formasıyla yüzünü kapatarak dikkat çeken bir kutlama gerçekleştirdi. Rezaeian, maç sonrasında bu hareketinin nedenini açıkladı.
"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Gol sevincine ilişkin konuşan İranlı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum ancak bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanlar arasında ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez."
MEKSİKALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Takımlarının kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandıklarını belirten Rezaeian, ev sahiplerine de teşekkür etti.
Deneyimli oyuncu, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
İran'ın Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Ramin Rezaeian, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
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