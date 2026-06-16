Haber Tarihi: 16 Haziran 2026 11:49 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 11:49

29-30 Haziran Seminer Var mı? Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Merak Ediliyor

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğretmenlerin gündeminde mesleki çalışma programları yer alıyor. Özellikle "29-30 Haziran seminer var mı?" sorusu, öğretmenler tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

29-30 Haziran Seminer Var mı? Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Merak Ediliyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi ve resmi yazılar doğrultusunda öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programlarına katılması gerekiyor. Ancak seminerlerin tarihleri, süresi ve uygulanma şekli her yıl Bakanlık tarafından belirleniyor.
Öğretmen seminerleri ne zaman yapılıyor?

Mesleki çalışma programları genellikle eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından gerçekleştiriliyor. Bu süreçte öğretmenler;

Eğitim öğretim yılının değerlendirmesini yapıyor,
Yeni dönem hazırlıklarını planlıyor,
Mesleki gelişim faaliyetlerine katılıyor,
Bakanlık tarafından belirlenen eğitim içeriklerini takip ediyor.

Bu nedenle Haziran ayının son günlerinde seminer programlarının devam edip etmediği büyük önem taşıyor.

29 ve 30 Haziran'da seminer olacak mı?

Seminer programlarının 29 ve 30 Haziran tarihlerinde devam edip etmeyeceği, MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre netlik kazanıyor. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul müdürlüklerinden ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Uygulamanın yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de Bakanlık açıklamalarıyla belirleniyor.


MEB duyuruları takip edilmeli

Eğitim uzmanları, öğretmenlerin seminer tarihleriyle ilgili bilgi alırken yalnızca resmi kaynakları dikkate almaları gerektiğini vurguluyor. Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımlar yerine MEB'in resmi açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.

Sonuç: 29-30 Haziran Seminer Var mı?

29 ve 30 Haziran tarihlerinde öğretmen seminerlerinin yapılıp yapılmayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan mesleki çalışma takvimi doğrultusunda belirlenmektedir. Öğretmenlerin güncel duyuruları takip ederek görev ve çalışma programlarına ilişkin bilgileri resmi kaynaklardan öğrenmeleri tavsiye edilmektedir.

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