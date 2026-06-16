Sümela Manastırı Açık mı? Ziyaret Saatleri ve Son Durum

Sümela Manastırı, gerekli bakım ve güvenlik çalışmaları dışında ziyaretçilere açık olarak hizmet veriyor. Özellikle yaz sezonunda ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanıyor.

Sümela Manastırı nerede?

Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.200 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine inşa edilen yapı, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Sümela Manastırı ziyaret saatleri

Sümela Manastırı'nın ziyaret saatleri dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Yaz ve kış sezonlarında farklı uygulamalar yapılabiliyor.

Ziyaret öncesinde güncel çalışma saatlerinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle resmi tatiller ve yoğun turizm dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanabiliyor.

Sümela Manastırı'na nasıl gidilir?

Trabzon şehir merkezinden Maçka ilçesine ulaşım sağlandıktan sonra Altındere Vadisi Milli Parkı'na geçiliyor. Buradan ring araçları ve yürüyüş güzergahları kullanılarak manastıra ulaşılabiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler aynı zamanda Altındere Vadisi'nin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor.

Sümela Manastırı neden bu kadar önemli?

Tarihi geçmişi yaklaşık 1.600 yıl öncesine dayanan Sümela Manastırı, Türkiye'nin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Kayalara oyularak inşa edilen yapısı, freskleri ve eşsiz manzarasıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sonuç: Sümela Manastırı Açık mı?

Evet, Sümela Manastırı ziyaretçilere açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bakım, restorasyon veya güvenlik çalışmaları nedeniyle dönemsel değişiklikler yaşanabileceğinden ziyaret öncesinde resmi duyuruların kontrol edilmesi öneriliyor. Trabzon'un simge yapılarından biri olan Sümela Manastırı, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.