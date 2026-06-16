Haber Tarihi: 16 Haziran 2026 13:17 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 13:17

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 16 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "16 Haziran bu akşam hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 16 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
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2026 Dünya Kupası'nda 16 Haziran 2026 Salı günü üç önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. G ve I gruplarında oynanacak maçlarda takımlar üst tura yükselme yolunda kritik puanlar için mücadele edecek.
16 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmaları şöyle:

Suudi Arabistan - Uruguay
İran - Yeni Zelanda
Fransa - Senegal
Bu akşam Dünya Kupası maçları

Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Fransa ile Senegal arasında oynanacak. I Grubu'nda yer alan iki güçlü ekip, turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak.

Bir diğer karşılaşmada ise Arjantin, Avusturya ile oynayacağı mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvada grup aşamasındaki her puan, takımların son 32 turu hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvada grup maçları tamamlandıktan sonra üst tura yükselecek ekipler belli olacak.


Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 16 Haziran 2026 Salı günü Dünya Kupası'nda maçlar var. Suudi Arabistan - Uruguay, İran - Yeni Zelanda ve Fransa - Senegal karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.

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