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Göztepe'den kaleci harekatı!

Mateusz Lis'in Lech Poznan'a transferine hazırlanan Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında İranlı Mohammad Khalifeh yer alırken, Polonyalı Axel Holewinski de alternatifler arasında bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 14:18
Haber: DHA
Göztepe'den kaleci harekatı!
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Bristol City'den İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de kaleci arayışları hızlandı. Kaptan Mateusz Lis'in Polonya ekibi Lech Poznan ile anlaşma sağlamasının ardından sarı-kırmızılılar, İranlı Mohammad Khalifeh'in yanı sıra Polonyalı Axel Holewinski'yi de listesine ekledi. Lis'in transferinden 2 milyon euro gelir bekleyen Göztepe'nin, satış gerçekleşir gerçekleşmez yeni file bekçisiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GENÇ KALECİYE SICAK BAKILIYOR

Teknik ekibin ise 21 yaşındaki Khalifeh'e daha sıcak baktığı belirtildi. İran'ın Aluminium Arak takımında forma giyen genç kaleciye, ülkesinden de ciddi talipler olduğu vurgulandı. Önceliği Mohammad Khalifeh'e verecek Göztepe'nin, aksi bir durumda 20 yaşındaki kaleci Axel Holewinski'ye yöneleceği ifade edildi. Holewinski'yi Göztepe'nin yanı sıra Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın da radarına aldığı kaydedildi.

 

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