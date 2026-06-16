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Fenerbahçe İstanbul Jet finale yükseldi!

TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet, yarı final serisini 2-0 kazanarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde adını finale yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe İstanbul Jet finale yükseldi!
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 37-31'lik üstünlüğüyle geçildi.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş-Galatasaray Fuzul eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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