Neymar 5. kez baba oluyor!

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, özel hayatındaki mutlu haberi taraftarlarıyla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Santos forması giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Bruna Biancardi ile yeniden çocuk beklediklerini açıkladı. Çiftin bir kız bebek sahibi olacağı öğrenildi.
KIZ BEBEK MÜJDESİ
Neymar ve Bruna Biancardi, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları özel bir cinsiyet belirleme etkinliğiyle bebeklerinin kız olacağını duyurdu.
Etkinlikte Neymar'ın büyük oğlu Davi Lucca ile kızları Mavie ve Mel de yer aldı. Böylece Brezilyalı yıldızın beşinci kez baba olmaya hazırlandığı kesinleşti.
"SPICE GIRLS" ESPRİSİ
Bir kız çocuğu daha sahibi olacağını öğrenen Neymar, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı.
Ailesindeki kız çocuklarının sayısının artmasına göndermede bulunan yıldız futbolcu, "Yeni bir grup kurmak istiyorum ve bugünden itibaren adı Spice Girls olacak." ifadelerini kullandı.
SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞIYOR
Özel hayatında mutlu günler yaşayan Neymar, diğer yandan sakatlığını atlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın son karşılaşmalarında forma giyemedi. Sağlık ekibinin oyuncunun dönüşü konusunda temkinli davrandığı belirtilirken, Neymar'ın rehabilitasyon sürecine devam ettiği aktarıldı.
KIZ BEBEK MÜJDESİ
Neymar ve Bruna Biancardi, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları özel bir cinsiyet belirleme etkinliğiyle bebeklerinin kız olacağını duyurdu.
Etkinlikte Neymar'ın büyük oğlu Davi Lucca ile kızları Mavie ve Mel de yer aldı. Böylece Brezilyalı yıldızın beşinci kez baba olmaya hazırlandığı kesinleşti.
"SPICE GIRLS" ESPRİSİ
Bir kız çocuğu daha sahibi olacağını öğrenen Neymar, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı.
Ailesindeki kız çocuklarının sayısının artmasına göndermede bulunan yıldız futbolcu, "Yeni bir grup kurmak istiyorum ve bugünden itibaren adı Spice Girls olacak." ifadelerini kullandı.
SAHALARA DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞIYOR
Özel hayatında mutlu günler yaşayan Neymar, diğer yandan sakatlığını atlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın son karşılaşmalarında forma giyemedi. Sağlık ekibinin oyuncunun dönüşü konusunda temkinli davrandığı belirtilirken, Neymar'ın rehabilitasyon sürecine devam ettiği aktarıldı.