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Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek

Serena ve Venus Williams kardeşler, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde özel davet (wild card) alarak kortlara dönüyor. Wimbledon'da çiftlerde 6 şampiyonluğu bulunan efsane ikili, bir kez daha birlikte mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Williams kardeşler, çiftlerde Wimbledon'da mücadele edecek
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ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşler, çift kadınlar kategorisinde özel davetle (wild card) Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun açıklamasına göre Serena-Venus Williams ikilisi, çift kadınlarda wild card alan isimler arasında yer aldı.

Teniste 2000'li yıllara damga vuran Williams kardeşler, çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı.

Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğuna sahip Serena Williams, 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli tenisçi, çiftlerde bu yılki Queen's Club Şampiyonası'na katılarak kortlara dönmüştü.

Kariyerini sürdüren Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler grand slam şampiyonluğu elde etti.



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