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Darryn Peterson, Wizards dışında hiçbir takımla görüşmeyecek

2026 NBA Draftı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Darryn Peterson, kısa süre önce Washington Wizards tesislerini ziyaret ettikten sonra başka hiçbir takımla görüşmeme kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Darryn Peterson, Wizards dışında hiçbir takımla görüşmeyecek
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2026 NBA Draftı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Darryn Peterson, kısa süre önce Washington Wizards tesislerini ziyaret ettikten sonra başka hiçbir takımla görüşmeme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania ve Jeremy Woo'nun aktardığı bilgilere göre Peterson'ın bu tercihi, draft piyangosunda seçim hakkı bulunan diğer kulüpler tarafından da öğrenilmiş durumda.

Ancak lig çevrelerinde, bu kararın ikinci sıradan seçim yapacak Utah Jazz'ın planlarını değiştirmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

Peterson, Wizards'ın birinci sıra seçimiyle değerlendirdiği sınırlı sayıdaki aday arasında yer alıyor.

19 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon Kansas formasıyla çıktığı 24 maçta 20,2 sayı ortalaması yakaladı.

Bununla birlikte Peterson sezon içerisinde çeşitli sakatlıklar nedeniyle toplam 11 maç kaçırdı. Bu sağlık problemleri arasında, doktorlarının yüksek doz kreatin kullanımına bağladığı kronik kramplar da bulunuyordu.

Washington'ın ilk sıradan BYU yıldızı AJ Dybantsa'yı seçmesi halinde Peterson'ın en güçlü adresinin Utah Jazz olabileceği belirtiliyor.

İlginç bir şekilde hem Dybantsa'nın hem de Peterson'ın kendilerini draftın birinci sıra seçimi olarak gördükleri ifade ediliyor.

Wizards, geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen draft piyangosunu kazanmış ve 2025-26 sezonunu 17 galibiyet - 65 mağlubiyetlik dereceyle tamamlamasına rağmen ilk sıranın sahibi olmuştu.

2026 NBA Draftı'nın ilk turu ise 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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