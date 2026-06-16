Dünya Kupası'nda Uruguay'a köpekli arama!
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Uruguay Milli Takımı'nın stadyum girişinde özel eğitimli K9 köpekleriyle aranması gündem oldu.
K9 KÖPEKLERLE ARANDILAR
Üst düzey güvenlik tedbirleri ve vize problemleriyle de gündeme gelen ABD'de Uruguay Milli Takımı stadyum girişinde uzman K9 köpekleriyle didik didik arandı.
Bu anlar sosyal medyada tartışma yaratırken özel eğitimli K9 arama köpeklerinin; futbolcuların sırt çantalarını, takım ekipmanlarını ve kafile otobüsünün bagaj kısmını büyük bir titizlikle incelemesi dikkat çekti.
🇺🇾Uruguay Milli Takımı, maç öncesinde ABD polisinin sıkı kontrolünden geçti. pic.twitter.com/bYpp01QqeA
— Sporxtv (@sporxtv) June 16, 2026
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