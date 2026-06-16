Paraguay'da Türkiye maçı final havasında: 'Ölüm kalım maçı!'

SPORX DETAY HABER: 2026 FIFA Dünya Kupası'na istediği başlangıcı yapamayan Paraguay Milli Takımı, Türkiye karşılaşmasına adeta final gözüyle bakıyor.
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İlk maçta yaşanan hayal kırıklığının ardından toparlanmak isteyen Paraguay cephesinde tüm hesaplar Türkiye maçından alınacak iyi bir sonuca göre yapılıyor. Teknik direktör Gustavo Alfaro yönetimindeki ekip, gruptaki umutlarını sürdürebilmek için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
TEK HEDEF YENİLMEMEK
Paraguay basınında yer alan değerlendirmelerde, Paraguay'ın Türkiye karşısına büyük bir baskı altında çıkacağı vurgulandı. Paraguay için beraberlik bile umutları diri tutacak bir sonuç olarak görülürken, alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma yolunda çok kritik bir avantaj sağlayacağı belirtildi.
Olası bir mağlubiyette ise Paraguay'ın Dünya Kupası defterini erken kapatma ihtimalinin oldukça güçleneceği ifade edildi.
ENCISO'DAN TAKIMA MESAJ
İlk maçın ardından konuşan Julio Enciso'nun, "Daha çok çalışacağız" sözleri Paraguay'da yeniden ayağa kalkma mesajı olarak yorumlandı. Takımın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Enciso'nun açıklamaları, kırmızı-beyazlı ekipte umutları canlı tutan detaylardan biri oldu.
Paraguay kampında hayal kırıklığı kadar birlik mesajı da ön plana çıkıyor. Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, ilk maçta yaşanan kötü başlangıca rağmen hedeflerinden vazgeçmiş değil.
"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"
Paraguay cephesinde Türkiye maçı, "zor ama imkansız değil" olarak görülüyor. Güney Amerika ekibinin, kendisini Dünya Kupası'na taşıyan kimliğe yeniden dönmesi gerektiği belirtiliyor; yüksek tempo, taktik disiplin, savunma direnci ve kritik anlarda doğru hamleler...
DÜNYA KUPASI HAYALİ SÜRÜYOR
Paraguay Milli Takımı'nın yakın geçmişinde zorlu dönemlerden ayağa kalkmayı başardığına dikkat çekildi. Dünya Kupası gibi her maçın kader değiştirebildiği bir turnuvada, Türkiye karşılaşması Paraguay için yeniden doğuş fırsatı olarak görüldü.
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