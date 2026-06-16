Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Paraguay'da Türkiye maçı final havasında: "Ölüm kalım maçı!"

İlk maçında ABD'ye 4-1 yenilen Paraguay, A Milli Takımımız ile oynayacağı maça 'ölüm kalım mücadelesi' olarak bakıyor.

calendar 16 Haziran 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 16:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Paraguay'da Türkiye maçı final havasında: 'Ölüm kalım maçı!'
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SPORX DETAY HABER: 2026 FIFA Dünya Kupası'na istediği başlangıcı yapamayan Paraguay Milli Takımı, Türkiye karşılaşmasına adeta final gözüyle bakıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk maçta yaşanan hayal kırıklığının ardından toparlanmak isteyen Paraguay cephesinde tüm hesaplar Türkiye maçından alınacak iyi bir sonuca göre yapılıyor. Teknik direktör Gustavo Alfaro yönetimindeki ekip, gruptaki umutlarını sürdürebilmek için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

TEK HEDEF YENİLMEMEK

Paraguay basınında yer alan değerlendirmelerde, Paraguay'ın Türkiye karşısına büyük bir baskı altında çıkacağı vurgulandı. Paraguay için beraberlik bile umutları diri tutacak bir sonuç olarak görülürken, alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma yolunda çok kritik bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

Olası bir mağlubiyette ise Paraguay'ın Dünya Kupası defterini erken kapatma ihtimalinin oldukça güçleneceği ifade edildi.

ENCISO'DAN TAKIMA MESAJ

İlk maçın ardından konuşan Julio Enciso'nun, "Daha çok çalışacağız" sözleri Paraguay'da yeniden ayağa kalkma mesajı olarak yorumlandı. Takımın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Enciso'nun açıklamaları, kırmızı-beyazlı ekipte umutları canlı tutan detaylardan biri oldu.

Paraguay kampında hayal kırıklığı kadar birlik mesajı da ön plana çıkıyor. Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, ilk maçta yaşanan kötü başlangıca rağmen hedeflerinden vazgeçmiş değil.

"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Paraguay cephesinde Türkiye maçı, "zor ama imkansız değil" olarak görülüyor. Güney Amerika ekibinin, kendisini Dünya Kupası'na taşıyan kimliğe yeniden dönmesi gerektiği belirtiliyor; yüksek tempo, taktik disiplin, savunma direnci ve kritik anlarda doğru hamleler...

DÜNYA KUPASI HAYALİ SÜRÜYOR

Paraguay Milli Takımı'nın yakın geçmişinde zorlu dönemlerden ayağa kalkmayı başardığına dikkat çekildi. Dünya Kupası gibi her maçın kader değiştirebildiği bir turnuvada, Türkiye karşılaşması Paraguay için yeniden doğuş fırsatı olarak görüldü.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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