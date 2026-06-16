FIFA, VAR hakemine sahip çıktı!
FIFA, Dünya Kupası'nda VAR odasında yaptığı hareket nedeniyle eleştirilerin hedefi olan hakemin herhangi bir siyasi mesaj vermediğini belirterek destek verdi.
HAKEM SUÇLAMALARI REDDETTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'nın 7-1 kazandığı maç yayınında VAR odası ekrana geldiğinde "Beyazların üstünlüğü" (White Power) işareti yaptığı iddiasıyla tartışmalara neden olan Avustralyalı hakem Evans, suçlamaları reddetti.
Evans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mesajı, aidiyeti, oyunu veya inancı aktarmak amacıyla kasten bir el hareketi veya sembolü yapmadığımı netleştirmek isterim. Sunabileceğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur ve o sırada bunu yaptığımın farkında değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi." ifadelerini kullandı.
TARTIŞILAN HAREKET İÇİN FIFA KARARI
FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise "Komite, video yardımcı hakem Shaun Evans'ın karıştığı meseleyi inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı'nın ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını onaylar. Disiplin Komitesi ayrıca Sayın Evans'ın açıklamasını da dikkate almıştır." denildi.
2016 yılında profesyonelliğe adım atan Evans, Avustralya'nın en üst liginde 200'den fazla maç yönetti.
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|Japonya
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|Cape Verde
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|0
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|0
|4
|Özbekistan
|0
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|0
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|1
|Hırvatistan
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|0
|0
|2
|İngiltere
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