AJ Dybantsa, Wizards ve Jazz ile görüştü

2026 NBA Draftı'nın ilk sırasına seçilmesi beklenen isimlerden AJ Dybantsa, Washington Wizards ve Utah Jazz ile resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania ve Jeremy Woo'nun haberine göre BYU forması giyen genç forvet, gelecek haftaki draftta ilk iki sıraya sahip olan Wizards ve Jazz tarafından yakından değerlendiriliyor.
Dybantsa, şubat ayından bu yana draftın birinci sıra favorisi olarak gösteriliyor.
2.06 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon çaylak yılında maç başına 25,5 sayı ortalaması yakalayarak NCAA sayı krallığını kazandı.
Böylece bunu başaran tarihteki yalnızca üçüncü birinci sınıf öğrencisi oldu.
Dybantsa ayrıca, 2018 yılında Oklahoma formasıyla aynı başarıyı yakalayan Trae Young'dan bu yana NCAA sayı lideri olan ilk freshman oyuncu unvanını elde etti.
Genç yıldızın Utah ile güçlü bağları bulunuyor.
Lise son sınıf sezonunu Utah Prep'te geçiren Dybantsa, daha sonra BYU forması giymişti.
Haberde ayrıca hem AJ Dybantsa'nın hem de Darryn Peterson'ın kendilerini draftın bir numaralı seçimi olarak gördükleri belirtildi.
Peterson şu ana kadar yalnızca Wizards ile görüşme gerçekleştirirken, Jazz ile görüşmeme kararı almış durumda.
2026 NBA Draftı'nın ilk turu 23 Haziran'da Doğu Saati ile 20.00'de başlayacak.
Dybantsa, şubat ayından bu yana draftın birinci sıra favorisi olarak gösteriliyor.
2.06 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon çaylak yılında maç başına 25,5 sayı ortalaması yakalayarak NCAA sayı krallığını kazandı.
Böylece bunu başaran tarihteki yalnızca üçüncü birinci sınıf öğrencisi oldu.
Dybantsa ayrıca, 2018 yılında Oklahoma formasıyla aynı başarıyı yakalayan Trae Young'dan bu yana NCAA sayı lideri olan ilk freshman oyuncu unvanını elde etti.
Genç yıldızın Utah ile güçlü bağları bulunuyor.
Lise son sınıf sezonunu Utah Prep'te geçiren Dybantsa, daha sonra BYU forması giymişti.
Haberde ayrıca hem AJ Dybantsa'nın hem de Darryn Peterson'ın kendilerini draftın bir numaralı seçimi olarak gördükleri belirtildi.
Peterson şu ana kadar yalnızca Wizards ile görüşme gerçekleştirirken, Jazz ile görüşmeme kararı almış durumda.
2026 NBA Draftı'nın ilk turu 23 Haziran'da Doğu Saati ile 20.00'de başlayacak.