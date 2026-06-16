Can Uzun: 'Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcunun, A Milli Takım kampındaki bazı takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde şu an için Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını dile getirdiği öne sürüldü.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir yakından takip ettiği genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği ve gelişimini bu doğrultuda sürdürmeyi planladığı konuşuluyor.
Özellikle Almanya'da geçirdiği dönemin ardından Avrupa futbolunda kalıcı bir yer edinmeyi hedefleyen Can Uzun'un, bu nedenle Süper Lig seçeneğini şimdilik geri planda tuttuğu belirtiliyor.
GALATASARAY TAMAMEN VAZGEÇMEDİ
Galatasaray cephesi ise oyuncuyu tamamen gündeminden çıkarmış değil. Yönetim süreci yakından takip edecek.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan milli futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir yakından takip ettiği genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği ve gelişimini bu doğrultuda sürdürmeyi planladığı konuşuluyor.
Özellikle Almanya'da geçirdiği dönemin ardından Avrupa futbolunda kalıcı bir yer edinmeyi hedefleyen Can Uzun'un, bu nedenle Süper Lig seçeneğini şimdilik geri planda tuttuğu belirtiliyor.
GALATASARAY TAMAMEN VAZGEÇMEDİ
Galatasaray cephesi ise oyuncuyu tamamen gündeminden çıkarmış değil. Yönetim süreci yakından takip edecek.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan milli futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.