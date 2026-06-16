16 Haziran
Fransa-Senegal
22:00
17 Haziran
Irak-Norveç
01:00
17 Haziran
Arjantin-Cezayir
04:00
17 Haziran
Avusturya-Ürdün
07:00
16 Haziran
IFK Vaernamo-Helsingborg
20:00

Can Uzun: "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum"

Galatasaray'ın 10 numaralı formayı emanet etmek istediği Can Uzun'un Milli Takım kampında takım arkadaşlarına "Şimdilik Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" dediği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 11:44
Haber: Fanatik
Can Uzun: 'Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcunun, A Milli Takım kampındaki bazı takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde şu an için Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını dile getirdiği öne sürüldü.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın uzun süredir yakından takip ettiği genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek istediği ve gelişimini bu doğrultuda sürdürmeyi planladığı konuşuluyor.

Özellikle Almanya'da geçirdiği dönemin ardından Avrupa futbolunda kalıcı bir yer edinmeyi hedefleyen Can Uzun'un, bu nedenle Süper Lig seçeneğini şimdilik geri planda tuttuğu belirtiliyor.

GALATASARAY TAMAMEN VAZGEÇMEDİ

Galatasaray cephesi ise oyuncuyu tamamen gündeminden çıkarmış değil. Yönetim süreci yakından takip edecek.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan milli futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.