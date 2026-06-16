Spurs, De'Aaron Fox'a güvenmeye devam ediyor

De'Aaron Fox'ın 2026 NBA Finalleri'nde beklentilerin altında kalması ve çaylak yıldız Dylan Harper'ın yükselişi, San Antonio Spurs'teki geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirmiş olsa da kulübün Fox'a olan güveni sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spurs yönetiminin, Fox'ı kadroda tutmayı planladığı ve gelecek yıllarda De'Aaron Fox, Dylan Harper ve Stephon Castle'dan oluşan guard rotasyonuyla yoluna devam etmek istediği bildirildi.
ESPN'den Brian Windhorst konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"De'Aaron Fox konusunda bir hamle yapıp yapmayacaklarına dair büyük bir merak var. Ancak şu anda onu franchise'ın oyun kurucusu olarak görüyorlar ve bana göre bu yaklaşım değişmeyecek."
Spurs, Fox'ı 2025 takas döneminin son günleri yaklaşırken kadrosuna katmıştı. Ancak daha sonra mayıs ayında gerçekleştirilen draft kurasında ikinci sıraya yükselerek Dylan Harper'ı seçme fırsatı yakalamıştı.
San Antonio yönetimi ayrıca 2025 yazında Fox ile dört yıl ve 229 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalamıştı.
Ünlü menajer Rich Paul tarafından temsil edilen Fox'ın sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Harper, Castle ve Victor Wembanyama'nın 2027-28 sezonuna kadar çaylak sözleşmeleriyle oynayacak olması nedeniyle Spurs açısından Fox'ı en azından 2026-27 sezonu sonuna kadar kadroda tutmanın mali açıdan herhangi bir sorun yaratmayacağı belirtiliyor.
Öte yandan sahip olduğu büyük yıldız potansiyeline rağmen Dylan Harper'ın ikinci NBA sezonunda da yedek rolünde kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Fox, playoffların ikinci turunda ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşamış ancak Batı Konferansı Finalleri'nin üçüncü maçında sahalara dönmeyi başarmıştı.
ESPN'den Brian Windhorst konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"De'Aaron Fox konusunda bir hamle yapıp yapmayacaklarına dair büyük bir merak var. Ancak şu anda onu franchise'ın oyun kurucusu olarak görüyorlar ve bana göre bu yaklaşım değişmeyecek."
Spurs, Fox'ı 2025 takas döneminin son günleri yaklaşırken kadrosuna katmıştı. Ancak daha sonra mayıs ayında gerçekleştirilen draft kurasında ikinci sıraya yükselerek Dylan Harper'ı seçme fırsatı yakalamıştı.
San Antonio yönetimi ayrıca 2025 yazında Fox ile dört yıl ve 229 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalamıştı.
Ünlü menajer Rich Paul tarafından temsil edilen Fox'ın sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Harper, Castle ve Victor Wembanyama'nın 2027-28 sezonuna kadar çaylak sözleşmeleriyle oynayacak olması nedeniyle Spurs açısından Fox'ı en azından 2026-27 sezonu sonuna kadar kadroda tutmanın mali açıdan herhangi bir sorun yaratmayacağı belirtiliyor.
Öte yandan sahip olduğu büyük yıldız potansiyeline rağmen Dylan Harper'ın ikinci NBA sezonunda da yedek rolünde kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Fox, playoffların ikinci turunda ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşamış ancak Batı Konferansı Finalleri'nin üçüncü maçında sahalara dönmeyi başarmıştı.